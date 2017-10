Bij de naam DC denken de meeste mensen aan diens meest iconische helden als Superman, Green Lanturn, Batman en Wonder Woman. Detective Comics heeft echter een veel grotere cast dan dit.

Een hoop van deze minder bekende helden (en schurken) hebben hun krachten gebundeld in Legends of Tomorrow, waarvan het derde seizoen alweer op de buis is. En een teaser van de vierde aflevering toont dat de slechterik van dienst deze keer...de boeman is?