Het mooiste Overwatch-beeld dat we tot nu toe zagen...is handgemaakt

29/1/17 22:22 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Overwatch populair noemen is misschien wel het grootste understatement dat je kan maken. De shooter van Blizzard houdt miljoenen mensen in zijn greep en blijft maar groeien in populariteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat fans allerlei dingen maken om de game te eren.

Een voorbeeld hiervan is een YouTuber genaamd Mankej, die als hobby zijn eigen beelden maakt van allerlei games. Voor zijn nieuwste project heeft hij Overwatch gekozen en het resultaat laten we voor zich spreken. Het enige jammere is dat hij geen webshop heeft.

