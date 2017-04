Het muziekuurtje begint met deze video van Aozora Under Girls

24/4/17 14:54 | Sil Hendriks | iPhone | 0 reacties

Ooit waren muziekgames niet weg te denken op menig feestje. Guitar Hero, Dance Dance Revolution en Rock Band domineerden gezelschapsgelegenheden, tot er plotsklaps een einde aan kwam. Althans, dat gebeurde in het Westen.

In Japan zijn muziek-games onverminderd populair gebleven, al zie je de mensen daar niet snel met een plastic gitaar staan. In plaats daarvan doen ze dansspelletjes op hun telefoon, welke vaak gebaseerd zijn op series als Love Live. En andere game van dit soort komt van Square Enix en kun je hieronder bewonderen in een uur lange stream.