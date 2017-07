In de Verenigde Staten is Comic-con op dit moment nog in volle gang en dus worden we overspoeld met video's van de helden van zowel Marvel als DC. Een van die video's is deze nieuwe Justice League-trailer.

In dit universum hebben Batman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman en Flash zich verenigd om de Aarde te beschermen, terwijl ze lamenteren over het ontbreken van Green Lanturn en Superman. Het einde van de video toont echter aan een de twee wel een terug zou kunnen komen.