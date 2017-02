Hitman's nieuwe Elusive Target is een duo

24/2/17 15:08 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

De eerste twintig Elusive Targets van de episodische Hitman brachten ons tal van gewillige slachtoffers in allerlei soorten en maten. Nummertje 21 verdubbelt de pret zelfs, met maar liefst twee doelwitten die uitgeschakeld dienen te worden.

Pavel Frydal en Akane Akanawa zijn twee chirurgen die het niet zo nauw nemen met de regels rondom orgaantransplantaties en als gevolg hiervan hebben ze de nodige vijanden. Een van die vijanden is jouw cliënt, die ze niet enkel dood wilt hebben, maar ze ook nog wilt laten lijden als het even kan. Schat je kansen echter goed in, want zoals altijd geldt: je krijgt maar één kans.