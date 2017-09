24/9/17 11:58 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Wanneer er weer eens een remake wordt aangekondigd van een oudere klassieker, is de vraag altijd in hoeverre die beter is dan de oorspronkelijke game. Is het een port? Zijn er wat lichteffecten en textures verbeterd? Of krijgen we een echte, volwaardige remake voor ons geld?

In het geval van Shadow of the Colossus, een game die eerder al op de PlayStation 2 én PlayStation 3 verscheen, lijkt het laatste van toepassing. In onderstaande vergelijkingsvideo zien we immers dat er heel wat meer gewijzigd is dat enkel wat shaders en textures. Dit had Sony natuurlijk ook al aangekondigd, maar het is goed dat we nu zelf goed kunnen zien wat voor wereld van verschil dit maakt.