26/6/17

Het is ondertussen alweer bijna een jaar geleden dat Zero Time Dilemma, de opvolger van 999 en Virtue's Last Reward, hier in Europa verscheen. Desondanks is er nu een nieuwe trailer van de game, die ons laat kijken naar de PlayStation 4-versie van het spel.

Deze specifieke versie van ZTD verschijnt pas ergens eind dit jaar, wat dan ook direct verklaart waarom Chime en Spike Chunsoft nog een trailer in elkaar hebben gezet. Wees echter gewaarschuwd, want de trailer in volledig in het Japans en is niet ondertiteld.