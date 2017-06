29/6/17 07:53 | Sil Hendriks | PlayStation 4, PlayStation 3, Vita | 0 reacties

Bezitters van een PlayStation Plus-abonnement krijgen zonder twijfel waar voor hun geld. Niet enkel staat de dienst ze toe om savefiles in de cloud te zetten, online te spelen op de PlayStation 4 én te profiteren van exclusieve bonussen en kortingen, maar het geeft iedere speler ook nog eens zes gratis games per maand. En deze maand zelfs zeven!

Behalve de zes gebruikelijke games die aan de instant game collection worden toegevoegd, geeft Sony namelijk ook hun eerste PlayLink-titel, That's You, weg. PlayLink is een nieuw initiatief van de uitgever dat tijdens de E3 werd aangekondigd, maar volledig onder de radar vloog bij het gros van de gamers.

Games die onder dit programma worden uitgebracht, worden bestuurd via een smartphone, waardoor je niet langer vier controllers bij elkaar hoeft te sprokkelen wanneer je een party-game wilt spelen. En nu de game gratis is, is de drempel om dit eens te proberen wel heel erg laag.

Naast That's You kunnen gamers deze maand zich ook verlekkeren aan Until Dawn en Telltale's Game of Thrones Season 1. De volledige lijst is al volgt: