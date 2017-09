25/9/17 07:36 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Wil jij nog ooit op vakantie naar Taiwan, maar kun je jouw pc en diens games niet voor een week (of zelfs langer) missen? Boek dan een kamer in het i hotel, waar je niet enkel een dek, douche en eten krijgt, maar ook twee gaming pc's.

De pc's in kwestie draaien op een i5-7400 Intel CPU, 16GB RAM en GTX 1080 Ti GPU, wat ruim voldoende zou moeten zijn voor de meeste games. En met een 32" ASUS ROG monitor en DXRacer gaming chair zal je ook niet ongemakkelijk zitten.

Je zou verwachten dat een nachtje in i hotel duur zou zijn, gezien deze extra luxe. Dat blijkt echter nog enorm mee te vallen. De kosten voor een kamer voor twee zijn pakweg ‚ā¨ 100,- per nacht. We kennen genoeg hotels die meer vragen voor minder. Misschien dat er daarom ook de optie is om per uur te huren, zodat mensen het als een rustig internetcafe kunnen gebruiken.

Een Chinese YouTuber ging met zijn camera op pad en legde de binnenkant van een i hotel-kamer vast. Het resultaat kan je hieronder bewonderen.