Je hoeft niet op je Switch te wachten als je The Legend of Zelda: Breath of the Wild in volle glorie wilt spelen

5/3/17 00:37 | David Dejaeghere | Switch, Wii U | 0 reacties

Wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild zegt, zegt in dezelfde adem Nintendo Switch. Het nieuwste deel in de razend populaire serie is synoniem geworden aan Nintendo's nieuwste console, waardoor veel van ons nog wel eens vergeten dat de game ook gewoon nog naar de Wii U is gekomen.

Digital Foundry vergat dit echter niet en besloot de twee versies van de game naast elkaar te leggen om te kijken hoeveel beter de Switch-versie nu daadwerkelijk is. En het blijkt dat dat eigenlijk wel meevalt. In het docking station oogt de Switch-versie van Breath of the Wild iets beter dan op de Wii U dankzij de hogere resolutie, maar op alle andere gebieden, zoals geluid, shaders en lichteffecten, is er een verwaarloosbaar tot zelfs geen verschil.

Op het gebied van framerate constateert DF zelfs iets bijzonders, en dat is dat zowel de Wii U als de Nintendo Switch moeite hebben met het vasthouden van een stabiele 30FPS. Opvallend genoeg lijkt dit niet te wijten aan specifieke plekken die erg veel rekenkracht vereisen, daar de plekken waar de stotterringen optreden niet gelijk zijn op de Wii U en Switch. Mogelijk ligt dit aan de manier waarop de game opgedeeld is qua code, maar dat is slechts speculatie van Digital Foundry.

Wie de Switch meeneemt als een handheld krijgt eigenlijk nog de beste ervaring. Net als de Wii U draait de Switch in handheld-mode op 720p, maar desondanks oogt de game merkbaar mooier omdat deze resolutie op een kleiner scherm wordt weergegeven, met een grotere pixeldichtheid als gevolg. Dit verschil van 180p is bovendien genoeg om framerate drops in zijn geheel verleden tijd te maken.