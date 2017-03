Je kunt niet alles geloven wat je ziet in Hellblade

5/3/17 13:11 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4 | 0 reacties

We hebben in het verleden al meerdere developers diary's geplaatst van de nieuwste game van Ninja Theory: Hellblade. En als er daaruit een ding naar voren kwam, is het wel dat de game op momenten behoorlijk trippy kan worden.

Nu is dat niet vreemd, want Senua is bezig met een visiereis, die haar in een soort van trance brengt. Je zou dus in zekere zin kunnen zeggen dat alles wat je in Hellblade gaat zien een droom is, al zit het vermoedelijk wat ingewikkelder in elkaar.

Om deze staat geloofwaardig naar voren te brengen heeft Ninja Theory meerdere consultants in arm genomen die helpen met het vormen van de spelwereld en de psychotische episodes van Senua. De resultaten hiervan, zie je in onderstaande video.