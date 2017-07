6/7/17 07:35 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Het deuntje dat speelt wanneer Mario een leven verliest in een van zijn games is iconisch en voor nagenoeg iedere gamer herkenbaar. Uit een nieuwe tweet van Nintendo Japan blijkt echter dat we die wel eens kan ontbreken in Super Mario:Â Odyssey.

In het nieuwste 3D-avontuur van de altijd goed gemutste loodgieter verlies je namelijk geen levens meer als je doodgaat. In plaats daarvan verlies je enkel tien van je verzamelde muntjes, zoals gedemonstreerd wordt in onderstaande video. Wat er gebeurd wanneer je geen muntjes meer hebt, weten we helaas niet. We hopen echter toch op de magische woorden: Game Over.