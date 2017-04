Je zit zwaar in de nesten in Farpoint

24/4/17 09:01 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Simulatie-games,, survival horror, escape rooms en films waarin je zelf kunt rondkijken, dat zijn de genres die momenteel het VR-landschap domineren. En dat terwijl er andere genres zijn die zo voor de hand lijken te liggen.

Een voorbeeld hiervan is Farpoint, een first-person shooter waarin je heel diep in de nesten komt te zitten. Een onderzoeksteam dat mysterieuze straling gaat onderzoeken bevindt zich onverwachts op een compleet andere locatie dan gepland, met geen weg naar huis. En tot overmaat van ramp wordt deze planeet bewoond door gewelddadige aliens. Dit, en meer, komt aan bod in onderstaande story trailer.