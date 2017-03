17/3/17 09:44 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

In de meeste verhalen ben jij de held, de legende, de uitverkorene die het land zal bevrijden van een groots kwaad. Maar niet in Tale of Ronin.

In deze game ben je namelijk slechts een naamloze samoerai zonder meester, die probeert te overleven het turbulente Japan. En mocht je hier vallen, dan eindigt hier je verhaal begint die van de volgende ronin.