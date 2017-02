26/2/17 00:33 | David Dejaeghere | PlayStation 4 | 0 reacties

Gevoelsmatig leek het er maar nooit van te komen, maar de launch van Horizon:Â Zero Dawn is nu dan toch eindelijk om de hoek. Tijd om dat te vieren met een launch trailer!

Zoals het een launch trailer betaamt, zien we maar weinig daadwerkelijke gameplay. Maar met hoe goed de trailer in elkaar is gezet en gezien de gigantische hoeveelheid gameplay die al in eerdere video's getoond is, kunnen we daar niet moeilijk om doen.