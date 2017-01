Keer terug naar Eora in Pillars of Eternity II: Deadfire

27/1/17 08:33 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Hoewel het overgrote deel van de game-gerelateerde Kickstarter-campagnes faalt, heeft de crowdfundingsite ook zo zijn succesverhalen. The Banner Saga, Yooka-Laylee en Pillars of Eternity behaalden niet enkel hun doel, maar walste er overheen met vaak het veelvoudige van wat gevraagd werd.

Obsidian gebruikte deze donaties goed en leverde met Pillars of Eternity een hoogwaardig stukje entertainment af die zowel door gamers als de pers bejubeld werd. Een vervolg kon dan ook niet uitblijven.

Om dit vervolg te kunnen bekostigen is Obsidian opnieuw naar Kickstarter getrokken, waar ze ditmaal vragen om 1.1 miljoen dollar. Wat ze hopen te bereiken met dit bedrag, leggen ze uit in onderstaande video, maar ze beloven in ieder geval betere combat, een dynamisch weersysteem en oude bekenden die terugkeren vanuit de eerste game.