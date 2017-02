Ken je vijand, ken de Stormbird van Horizon: Zero Dawn

13/2/17 10:14 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Langzaam maar zeker kruipt de dag waarop Horizon: Zero Dawn verschijnt dichterbij. En terwijl gamers de dagen aftellen, grijpen ze alle kansen aan om meer informatie over de game te krijgen.

Nu is dat in het geval van Horizon: Zero Dawn niet zo moeilijk. Ontwikkelaar Guerilla Games bombardeert ons namelijk met beelden van de game en leert ons al voor de release de kneepjes van het vak. Een voorbeeld hiervan is onderstaande video, welke je de aanvallen van de Stormbird leert en je vertelt hoe je hem het beste uit kunt schakelen.