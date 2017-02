Kijk je ogen uit in de trailer van Theseus

20/2/17 23:03 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Trailers posten is niets bijzonders, immers doen we dit dagelijks om jullie te voorzien van de vetste aankondigingen en de nieuwste gameplay-beelden. Een video welke je in 360 graden kunt bekijken is echter nog altijd een zeldzaamheid.

Juist daardoor trok Theseus onze aandacht. Deze duistere interpretatie van het verhaal van de Minotaurus zal volledig in Virtual Reality speelbaar zijn en leent zich hierdoor prima voor een video waarin je zelf rond kijken. We nodigen je dan ook uit het zelf te proberen.