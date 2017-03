King of Fighters XIV wordt bezocht door een oude bekende

8/3/17 23:08 | David Dejaeghere | PlayStation 4 | 0 reacties

Wanneer er een nieuw deel in een fighting-serie verschijnt, houden fans elke keer weer hun hart vast. Zou hun favoriet ook deze keer weer in de game verschijnen, of moeten ze de komende jaren afzien?

Met de komst van DLCÂ is dit probleem gedeeltelijk verholpen. Karakters die door veel spelers gemist worden, kunnen immers op deze wijze alsnog worden toegevoegd. Zo komt Whip bijvoorbeeld meespelen in King of Fighters XIV.

Whip en haar kenmerkende zweep zagen we voor de laatste keer in King of Fighters XI, welke ondertussen alweer een kleine tien jaar oud is. Het was dus de hoogste tijd dat deze pittige jongedame weer de spotlights zou betreden. Helaas zullen we echter nog even moeten wachten, want Whip verschijnt pas in april.