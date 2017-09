22/9/17 22:28 | Sil Hendriks | Algemeen | 0 reacties

Met de snel naderende release van THQ Nordic Games' Battle Chasers: Nightwar is de tijd aangebroken om de helden van dit avontuur te leren kennen. En hoewel dames meestal voorgang hebben, is het ditmaal de oldtimer die het spits af mag bijten.

Laat Knolan's leeftijd je echter niet op het verkeerde been zetten. Met zijn vele soorten magie en jaren en jaren aan gevechtservaring is hij een geduchte tegenstanders die je in een oogwenk kan overrompelen. Het is dus maar goed dat hij aan jouw kant staat.