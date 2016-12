Knut Avenstroup Haugen maakt de soundtrack van Conan: Exiles

28/12/16 00:47 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Knut Avenstroup Haugen zal met veel plezier terugkijken op Age of Conan. Niet enkel werd zijn muzikale bijdrage aan de game wereldwijd bejubeld, maar de componist won er ook meerdere prijzen voor. Het is dan ook goed nieuws dat hij terugkeert voor Conan: Exiles.

Via hun press portal laat Conan: Exiles-ontwikkelaar Funcom weten dat Haugen de volledige soundtrack van de game zal maken. Tevens geven ze hier een proefje van middels een sample, welke je kunt horen in onderstaande video die een fan in elkaar heeft gezet.

Zoals je kon verwachten, is Funcom aardig in hun nopjes met dit nieuws, en dat steken ze ook niet onder stoelen of banken: ''We zijn ontzettend opgewonden dat Knut ons wederom komt versterken,'' aldus Creative Director Joel Bylos. ''De muziek die hij gemaakt heeft voor 'Age of Conan' behoort tot de beste ooit gemaakt voor games en het helpt de wereld van Hyboria voor miljoenen mensen wereldwijd tot leven te brengen. We hebben wat gehoord van waar hij aan werkt voor 'Conan: Exiles' en het enige dat we kunnen zeggen is dat spelers iets heel speciaals hebben om naar uit te kijken.''

De PR-praat komt natuurlijk van beide kanten en dus doet ook Haugen zijn zegje over de hernieuwde samenwerking met Funcom: ''Terugkeren naar het Conan-universum is een absoluut genot en ik ben zeer blij om wederom te werken met het team van Funcom. De wereld van Conan is ontzettend rijk op het gebied van cultuur en geschiedenis en het is een fantastische bron van inspiratie die mij als componist in staat stelt om verschillende muzikale thema's en landschappen te verkennen.''