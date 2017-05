18/5/17 20:47 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Trailers moeten elke keer weer beter zijn, nóg meer setpieces, nog meer effecten en nóg meer gameplay! Af en toe een snelle video kan echter ook geen kwaad.

New World Interactive geeft ons exact dat en toont alle content van de nieuwe Aussie update voor Day of Infamy in slechts tien seconden. Knipper dus niet te vaak, anders mis je wat.