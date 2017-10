ADAM, een kortfilm die bedoeld was om de kracht van de Unity engine te demonstreren, werd vorig jaar bijzonder goed ontvangen door gamers, die massaal om een vervolg vroegen. En hoewel dat destijds allicht niet in de planning stond, is die nu hier.

In ADAM:Â The Mirror leren we wat de robots zijn die we zagen in de eerste video en zien we hoe de robot die wij volgden een ontfutselende ontdekking over zichzelf doet. Voor we zien wat voor impact dit heeft, eindigt de video echter alweer. Op naar deel drie dus!