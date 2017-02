Kumail Nanjiani is niet zo blij met zijn rol in Mass Effect: Andromeda

16/2/17 00:29 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Het is de droom van elke gamer om ooit onderdeel uit te mogen maken van hun favoriete game-serie. Zo ook van de Pakistaans-Amerikaanse komiek Kumail Nanjiani, die een rol in Mass Effect: Andromeda mag vertolken.

Eens Nanjiani aankomt in het Bioware-kantoor, blijkt echter dat hij niet krijgt waar hij op gehoopt had. Want hoewel hij in de game zit, speelt hij geen belangrijke rol en is hij, tot overmaat van ramp een soort ruimtekikker. Zijn reactie zie je in deze skit.