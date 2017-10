16/10/17 07:20 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Met WWII keert Call of Duty eindelijk na jaren in de toekomst vertoeven terug naar het verleden, en daar zijn de gamers in deze video maar wat blij mee.

Grijp dus je controller, bel, e-mail of app je oude ploeg, en maak je klaar voor het ouderwets afschieten van nazi's én andere spelers, wanneer Call of Duty: WWII aankomende verschijnt voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.