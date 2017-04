6/4/17 08:59 | David Dejaeghere | PC | 0 reacties

Stel je het voor. Je ontwaakt niet in je bed, maar in een plek die je nog nooit gezien hebt. Om je heen liggen lijken en het lijkt wel alsof het bloed geregend heeft.

Dit is het scenario waar de hoofdpersoon van Roots of Insanity mee geconfronteerd wordt in de launch trailer van de game. Met een camera op zak besluit hij de boel te verkennen, maar het blijkt al snel dat dit geen slim idee is.