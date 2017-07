28/7/17 10:49 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Piepende remmen, gierende motoren en brandend rubber. F1 2017 is nog maar een maandje van ons verwijderd. De hoogste tijd voor een nieuwe video dus.

In deze gameplay-beelden zien we de supersnelle wagens over de baan scheuren, begeleidt door het iconische Born to be Wild van Patrick Hernandez. En dat als dat niet genoeg is om je lekker te maken voor een racegame, dan weten wij het ook niet meer.