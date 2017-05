25/5/17 11:43 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Ik denk dat CD Projekt nooit had verwacht dat GWENT, een mini-game in het geprezen The Witcher III, zo populair zou worden als dat het nu is. Niet enkel krijgt het kaartspel een standalone game, maar zelfs Geralt komt het promoten.

In onderstaande cinematic zien we namelijk hoe The Witcher en Ciri het tegen elkaar opnemen in een potje GWENT, dat ze zelfs niet onderbreken wanneer Nilfgaard binnenvalt. Uiteindelijk gaat de draak echter met de prijs aan de haal.