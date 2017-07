17/7/17 10:08 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Afgelopen week schreven we al over The Entertainer, het laatste elusive target van de episodische Hitman-game. Nu de deadline nadert, herinnert IO Interactive ons echter nog een keer aan dit doelwit met deze briefing.

Met een naam als Mr. Giggles klinkt The Entertainer misschien onschuldig, maar de shows die hij geeft zijn alles behalve dat. Gevechten tot de dood en dierengevechten zijn slechts enkele van de voorbeelden van de gruwelijke shows die je kunt zien in zijn Soiree Horrible.