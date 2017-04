Liefde en oorlog gaan hand in hand in Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

21/4/17 00:09 | Sil Hendriks | 3DS | 0 reacties

Hier in Europa moeten we nog even wachten op de release van Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia. In Japan mogen gamers echter al sinds gisteren met het spel aan de slag. En zoals je mag verwachten, gaat dat gepaard met een launch trailer.

Laat de Japanse titel van deze launch je niet afschrikken, want op een klein stukje dialoog in het begin na, wordt er geen woord gesproken in deze video. In plaats daarvan wordt je getrakteerd op actie, geweld en emotie in een bundelpakketje van iets meer dan twee minuten.