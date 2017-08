4/8/17 07:46 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Later deze maand verschijnt het langverwachte tweede seizoen van Life is Strange, Before the Storm. In deze prequel reizen we drie jaar terug in de tijd en zien we een Chloe met een andere haarkleur, maar met dezelfde grote mond.



In deze gameplayvideo van de eerste episode, wandelen we rond in Chloe's huis, waar ze zich op dit moment verre van comfortabel voelt. De rebellerende tiener kan het maar moeilijk verkroppen dat haar moeder een nieuwe relatie is aangegaan na de dood van haar vader en is ook niet bang om dat te laten merken. Het is echter aan jou als speler hoe vocaal je er daadwerkelijk over bent.