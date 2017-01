Little Nightmares komt uit in april, nieuwe gameplay trailer uitgebracht

18/1/17 17:05 | Jacco Peek | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Little Nightmares laat zien hoe horror ook best wel schattig kan zijn. De puzzel-platformer heeft namelijk onwijs veel sfeer en lijkt qua uiterlijk een beetje op een duistere LittleBigPlanet of Unravel. Na een aantal interessante trailer heeft de game nu eindelijk een datum gekregen.

Op 28 april komt Little Nightmares uit voor de Xbox One, PlayStation 4 en PC. De nieuwe gameplaytrailer laat het meisje Six zien die probeert te ontsnappen uit de gruwelijke plek The Maw. De stijl van de ontwikkelaar Tarsier Studios zijn overigens niet uit de lucht gegrepen, aangezien ze eerder werkten aan LittleBigPlanet voor de Vita en Tearaway: Unfolded voor de PlayStation 4

Daarnaast is ook de Six Edition aangekondigd, waarin een figurine, een poster en de soundtrack zitten gebundeld met de game.