13/5/17 10:25 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

De afgelopen maanden hebben we de nodige dingen over The Surge gepost. Video's, screenshots en nieuwtjes waren nagenoeg wekelijks op onze homepage te vinden. Maar niet lang meer.

Aankomende dinsdag verschijnt de game van Deck13 dan toch eindelijk voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Ben jij klaar om je toekomst in eigen hand te nemen en de geheimen van Creo te ontrafelen?