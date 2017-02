Maak kennis met de stem van Dr. Lexi T'Perro

25/2/17 23:45 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Hoewel we het vaak vergeten, zijn stemacteurs en -actrices een onmisbaar onderdeel van onze game-ervaring. Hoeveel gamers klaagden immers niet toen de performance van Peter Dinklage in Destiny te wensen over liet.

Bij Bioware begrijpen ze hoe belangrijk de stemmen van hun personages zijn en daarom hebben ze al verschillende video's gemaakt om te mensen achter deze stemmen te laten zien. Vandaag ontmoeten we die van Dr. Lexi T'Perro, actrice Natalie Dormer, welke onder andere rollen vertolkte in Game of Thrones, Captain America en The Hunger Games.