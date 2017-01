Mafia III krijgt PlayStation 4 Pro-ondersteuning

8/1/17 12:34 | Jacco Peek | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Ten tijde van de Mafia III release waren we niet zo enthousiast over het technische aspect van de game. Gisteren kreeg de game echter een update die PlayStation 4 Pro-ondersteuning toevoegt, zonder dit echt te noemen. Digital Foundry nam de game nogmaals onder de loep en keek of het de problemen oplost.

Ondanks dat 2K de update niet promoot, lost het toch een aantal problemen op die de game tijdens de lancering had. Zo is de framerate een stuk stabieler, heeft de game betere schaduwen en over het algemeen een beter uiterlijk op full-HD televisies door het downsampelen van 1440p. De pop-up blijft echter wel aanwezig en helaas blijft de Xbox One-versie de minste na eerdere updates.

Bekijk hieronder alle verbeteringen en de uitgebreide analyse.

