Nadat de hype van Nintendo's Wii was gaan liggen, was iedereen ervan overtuigd:Â motion controls zouden langzaam maar zeker wegvagen. Maar toen kwamen de VR-brillen, die gloednieuwe bewegingsgevoelige controllers met zich meebrachten. En dit keer doet ook Microsoft mee.

In een gloednieuwe video onthult het bedrijf namelijk nieuwe motion controllers, die moeten samenwerken met zogenaamde mixed reality headsets van Acer en HP. Officieel zijn deze headsets enkel aangekondigd voor Windows, maar de geluiden dat Project Scorpio er ook mee overweg kan zijn er nu al. Waarschijnlijk zullen we echter pas op de E3, die over een maand begint, meer duidelijkheid krijgen.