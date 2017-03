Minecraft krijgt een nieuwe minigame

27/3/17 12:23 | David Dejaeghere | Algemeen | 0 reacties

De aantrekkingskracht van Minecraft zit hem in de vrijheid om te bouwen wat je wilt. Dat kan echter altijd beter en dus laat Mojang je vanaf morgen door deze wereld heen vliegen met vleugels voor je avatar.

Met deze vleugels kun je deelnemen in een glide minigame, waarin je je karakter door ringen moet leiden om een parkoers af te leggen. Een klein stukje hiervan zien we in onderstaande video, welke ondanks de Japanse titel in het Engels is. Het bedrijf belooft tevens in deze video spoedig meer tracks toe te voegen waar je jouw vleugels op kunt spreiden.;