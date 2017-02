Neem een kijkje achter de schermen van Avengers: Infinity War

Comics, films en videogames zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer we het over Marvel hebben, kunnen we ons daarom niet beperken tot enkel de videogames, want met het Marvel Cinematic Universe heeft Disney een van de grootste succesverhalen van de afgelopen jaren in handen.

De eerste arc van dit universum gaat spoedig aan zijn einde komen, met het tweedelige slotstuk genaamd Infinity War. Het eerste deel in deze afsluiter is nu in productie en Marvel wil ons daar graag iets over laten zien. Wees echter gewaarschuwd dat de video al spoilers voor de film bevat.