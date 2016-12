Neem een kijkje in de keuken van Arkane Studios

Als je denkt aan Arkane Studios, denk je waarschijnlijk aan Dishonored. De studio is echter ook druk bezig met Prey 2 en heeft in het verleden Dark Messiah of Might and Magic gemaakt.

Dit en meer komt aan bod in onderstaand interview met Arkane Studios' Raphael Colantonio, die de rol van Creative Director bij Prey 2 vervuld. In de vijf minuten lange video krijgen we leuke anekdotes te horen, evenals informatie over de visie van de ontwikkelaar.