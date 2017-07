13/7/17 15:16 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4 | 0 reacties

In tegenstelling tot wat voorheen beweerd werd, zal Ni No Kuni II: Revenant Kingdom géén multiplayer bevatten. Dat laat Akihiro Hino, CEO van ontwikkelaar LEVEL-5, weten via een videobooschap op YouTube.

Hino was tijdens de E3 van dit jaar degene die het verhaal van Ni No Kuni 2's multiplayer de wereld in hielp, maar dat blijkt nu het gevolg te zijn van een misverstand. Toen een interviewer naar onlinefuncties van de game vroeg, dacht Hino namelijk dat hij het over evenementen en DLC had, waardoor hij een bevestigend antwoord gaf.

Het ontbreken van een multiplayer is helaas niet het enige slechte nieuws dat Hino met ons deelt. Hij laat in de video namelijk ook weten dat de game wordt uitgesteld tot 19 januari 2018. Volgens de Japanner heeft het bedrijf die tijd nodig om een kwalitatief hoogstaande ervaring af te kunnen leveren.

De boodschap kun je hieronder zelf ook zien. Vergeet alleen niet om closed captions aan te zetten.