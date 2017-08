1/8/17 13:05 | Sander van Genderen | PC, PlayStation 4 | 0 reacties

Als uitbreiding op het ARK: Survival Evolved-universum, is momenteel ARK Park in ontwikkeling. De game, die zich volledig richt op virtual reality, laat je kennis maken met allerlei soorten prehistorische wezens. Wat je hiermee wilt doen is geheel aan jou: je kunt er onder andere mee spelen, maar ze ook via een tower defence-modus een kopje kleiner maken.

Een nieuwe CG trailer is inmiddels vrijgegeven, waarin je in ieder geval een beter beeld zou kunnen krijgen van het grafische plaatje van de game. Houd wel in gedachte dat we hier met een CG trailer te maken hebben, het kan dus allemaal ietsjes mooier ogen dan het uiteindelijk is.