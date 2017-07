Een nieuwe trailer van Middle-Earth: Shadow of War heeft de community kennis laten maken met een oude bekende, genaamd Shelob. De spin verscheen in The Lord of the Rings: Return of the King voor het eerst, maar de spin lijkt wel wat kleine gedaanteveranderingen ondergaan te hebben. Naast Shelob geeft de trailer ook nog wat inkijk over de strijd tegen Sauron.

Middle-Earth: Shadow of War zou oorspronkelijk komende maand verschijnen, maar de game werd uitgesteld naar oktober. We zullen dus nog even moeten wachten tot we weer met Talion aan de slag kunnen.