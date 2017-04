Ninja-gevechten worden compleet vernieuwd in Naruto to Boruto: Shinobi Striker

De games van Naruto zijn al sinds de PlayStation 2 niet meer weg te denken uit het fighting-genre, ondanks dat de games hun grote doorbraak op eSports nog niet gemaakt hebben. Naruto to Boruto: Shinobi Striker kan daar wel eens verandering in brengen.

In deze game vormen spelers namelijk groepen van vier en werken ze samen in PvP- of PvE-matches zoals we ze nog nooit zagen in een Naruto-game. Zo zien we in onderstaande video de helden van Team 7 het opnemen tegen leden van Akatsuki, waarbij summons, ninjutsu en wallrunning elkaar in hoog tempo afwisselen. Is dit de Naruto-game waar we op zaten te wachten?