Nintendo Switch games smaken verschrikkelijk

In mijn tijd als redacteur bij GameQuarter, heb ik over van alles en nog wat geschreven wat ook maar in de verste verte met games van doen heeft. Ik had echter nooit durven dromen dat ik zou schrijven over de smaak van een game.

Toch is dit waar momenteel iedereen die op de Nintendo Switch zit te wachten het over heeft. En dat allemaal dankzij een journalist genaamd Jeff Gerstmann, die om de een of andere reden besloot dat het een goed idee was om een Switch-game in zijn mond te steken.

@jeffgerstmann I am not Snacktaku-ing Switch carts. Though I guess I have already played Skylanders... — Fahey (@Bunnyspatial) 1 maart 2017

Zoals je in bovenstaande Tweet kunt lezen was dit geen prettige ervaring voor Gerstmann, die besloot om iedereen te waarschuwen op social media. Maar net zoals bij dingen zoals Harlequin Baby en Blue Waffle, besloot iedereen die in de gelegenheid was hierna om het zelf maar eens te proberen, waardoor het onder andere door Kotaku werd opgepikt.

Het resultaat van Kotaku's test kun je vinden in onderstaande video en is eerlijk gezegd vrij hilarisch. De hamvraag is echter waarom de games zo verschrikkelijk smaken. En met hulp van Nintendo hebben we hier een antwoord op.

The Big N heeft namelijk denatoniumbenzoaat, een extreem bittere stof, aan zijn games toegevoegd om kinderen te ontmoedigen het in hun mond te steken. De stof is geurloos, waardoor de reguliere persoon er geen last van heeft en is natuurlijk ook niet schadelijk voor de gezondheid. Het wordt zelfs verkocht als een middel om mensen te weerhouden van nagelbijten.