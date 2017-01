Nintendo Switch ouderlijk toezicht uitgelegd door Bowser en Bowser Jr.

13/1/17 18:51 | Nick Francken | Switch | 0 reacties

Nintendo komt met een wel heel bijzondere manier om ouderlijk toezicht makkelijker te maken met de Switch. Er komt namelijk een app waarmee je verschillende instellingen kunt aanpassen en opslaan.

In het filmpje zien we hoe Bowser Jr. lekker aan het spelen is met de Switch, terwijl Bowser zich zorgen maakt. Speelt Bowser Jr. niet te veel en speelt hij wel spellen die hij mag spelen? Door de app kan Bowser de maximale speeltijd instellen, zelfs per dag. Verder kan hij instellen welke spellen Bowser Jr.mag spelen en of er op social media gepost mag worden. Het is zelfs mogelijk om de speelsessie op afstand te beëindigen.