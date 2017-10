10/10/17 07:41 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

ARMS zal spoedig worden voorzien van nieuwe features en een nieuw karakter, dat blijkt uit een nieuwe trailer die werd geüpload op het YouTube-kanaal van Nintendo.

In de trailer zien we dat ARMS een soort badge systeem zal krijgen, waarmee bepaalde mijlpalen in de game worden beloond. Zo zien we bijvoorbeeld dat de Grand Prix uitspelen en het verdienen van 1.000 credits je beiden een badge oplevert. Belangrijker dan dat zijn echter de laatste paar seconden van de game, die een nieuwe vechter teasen.