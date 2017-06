14/6/17 09:34 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Nintendo's E3-stream, Nintendo Spotlight, was een van de makkelijkste om te volgen gezien het tijdstip. Mocht je op dat moment echter in de file hebben gestaan, gebonden zijn geweest aan familieverplichtingen of simpelweg nog aan het werk zijn geweest, dan kun je het allicht alsnog gemist hebben. Gelukkig kun je het altijd terugkijken.

Dat terugkijken, dat doe je hieronder. Daar zie je namelijk de Nintendo Spotlight, met nieuwe gameplay-beelden, een paar kleine aankondigingen en natuurlijk die typische Nintendo-stijl.