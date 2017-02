Old Time Hockey beukt maart binnen

25/2/17 12:14 | David Dejaeghere | Algemeen | 0 reacties

Is EA´s NFL je iets te braaf, maar wil je wel graag digitaal hockey spelen? Dan mag je beginnen met aftellen. Op 28 maart verschijnt namelijk Old Time Hockey voor PlayStation 4 en PC.

In Old Time Hockey sla je niet enkel tegen de puck, maar sla je ook andere spelers verrot. Dit gaat gepaard met een aparte comic-stijl, inclusief de BOOMs en BANGs die we hiervan gewend zijn. En als onderstaande video enige indicatie is, kan dat er behoorlijk hard aan toe gaan.