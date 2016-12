Onderwater is zuurstof belangrijker dan olie of goud

30/12/16 07:54 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Dwaas als dat we zijn, vechten wij mensen nog altijd met elkaar om fossiele brandstoffen en edelmetalen. Maar wanneer de aarde zoals wij die kennen niet meer bestaat, zien we pas echt in wat belangrijk is.

Dit is wat er gebeurd is in Subsiege, een aankomende RTS die spelers de controle geeft over duikboten vol mensen die onderwater proberen te overleven op een onbewoonbare aarde. En wanneer ons eigen leven op het spel staat, zien we pas in wat belangrijk is: zuurstof.