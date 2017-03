Ontdek de bokshandschoenen van Arms

21/3/17 07:29 | David Dejaeghere | Switch | 0 reacties

Wanneer je een normale fighting game speelt, bepaalt het karakter dat je kiest, welke moves je tot je beschikking hebt. In Arms zijn het echter de bokshandschoenen die de man of vrouw maken.

Zoals we in deze trailer voor de game zien, hebben verschillende handschoenen namelijk verschillende aanvallen en vaardigheden tot hun beschikking. Zo kun je om een hoek slaan met de Boomerang of vijanden schokken met Sparky. En het mooiste is dat je ze ook nog kan combineren.